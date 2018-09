A Vienna scoppia la lite sui migranti. Asselborn sbotta contro Salvini

Prima un battibecco poi scintille tra il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini e Jean Asselborn, ministro degli Esteri e dell'immigrazione del Lussemburgo durante la conferenza di Vienna. "Il Ministro del Lussemburgo ha dichiarato che in Europa "abbiamo bisogno di immigrati perché stiamo invecchiando". Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani (ed Europei) tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Non l'ha presa bene", dice Salvini, prima su Facebook poi tornando sul discorso durante la conferenza. A quel punto Asselborn, visibilmente irritato, ha cercato di prendere la parola e di interrompere più volte il capo del Viminale che nel frattempo ha continuato con apparente calma il suo discorso. Tra le altre cose Asselborn ha sottolineato che "in Lussemburgo, caro signore, migliaia di italiani sono venuti a lavorare". Alla fine è sbottato con un poco ortodosso "merde alors".