Moscovici: "L'Italia è un problema per l'Europa"

L'Italia è "un problema" per l'Europa. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che ha chiesto al governo italiano "un bilancio credibile" per il prossimo anno e ulteriori riforme. "C'è un problema, che è l'Italia" nell'area dell'euro, ha avvertito il commissario Ue in una conferenza stampa a Parigi.