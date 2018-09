Libia nel caos. E l'Italia trema

La tensione cresce a Tripoli mentre il consiglio presidenziali della Libia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che da giorni sono in corso violenti scontri. L'annuncio è stato dato dal servizio comunicazioni del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al-Serraj, riconosciuto a livello internazionale. Poche ore prima, il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, aveva chiesto la fine delle violenze in conformità con l'accordo di cessate il fuoco negoziato dall'organizzazione.

Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interviene su Radio24: "Sono in contatto diretto con i nostri uomini: militari, diplomatici, addetti dell'Eni che in Libia vivono rischi portati da un intervento militare senza senso". La Settima Brigata, ostile al governo di Serraj è pronta sferrare un attacco per conquistare la capitale, nel frattempo centinaia di detenuti e migranti sono fuggiti da un centro di detenzione mentre l'ambasciata italiana resta ancora aperta nonostante l'evacuazione di molti italiani. La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato per domani un vertice urgente sulla situazione della sicurezza a Tripoli dopo l'escalation degli scontri nelle ultime ore. "Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare tra le varie parti libiche e di rispondere alle richieste delle varie parti, compreso il governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale", si legge in una nota, "Unsmil invita le varie parti interessate a un incontro allargato martedì a mezzogiorno in un luogo che sarà annunciato in seguito".

Tripoli è al centro di una dura lotta di potere dalla caduta nel 2011 del dittatore Muammar Gheddafi. Venerdì almeno 15 razzi erano piovuti sulla città, anche sull'unico aeroporto funzionante di Mitiga, dove tutti i voli erano stati dirottati su Misurata. E, secondo il ministero della Salute libico, almeno 39 persone sono state uccise e circa 100 ferite in cinque giorni di scontri tra milizie rivali, scoppiati lunedì nei sobborghi a sud di Tripoli. Sabato razzi sono caduti su varie zone della città, uno anche su un hotel frequentato da stranieri vicino all'ambasciata italiana. Nelle stesse ore la Settima brigata di Tarhuna, che formalmente risponde al ministero della Difesa del governo guidato da Sarraj, ma si è scontrata con i gruppi ad esso fedeli, ha respinto la tregua e promesso che "combatterà" sino a quando non avrà "ripulito" la città "dalle milizie".