L'Europa vuole abolire l'ora legale

L'Europa vuole dire addio al cambio tra ora legale e ora solare. Ad annunciarlo in un'intervista alla tv tedesca ZDF, il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker: "C'è stato un sondaggio pubblico, hanno risposto in milioni e c'è la volontà che l'orario estivo sia quello usato tutto l'anno in futuro. Quindi sarà così".

La proposta definitiva della Commissione arriverà oggi e dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di governo, il Consiglio europeo.

Il sondaggio ha ricevuto ben 4,6 milioni di risposte, il numero più alto mai avuto da una consultazione pubblica Ue. Ad accendere il dibattito sono stati in particolare i Paesi del Nord e Baltici, ritenendo superate le ragioni dell'ora legale quale il risparmio energetico e adducendo anche motivi di sanità pubblica come i costi dei disturbi del sonno provocati dal cambiamento orario.

I risultati vedrebbe una schiacciante maggioranza delle risposte, pari all'80%, favorevole all'abolizione dell'ora legale. Allo stesso tempo però, i rispondenti, secondo altre fonti, sarebbero per quasi due terzi (3 milioni) solo tedeschi.