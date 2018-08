Nuovo giallo su Lady Diana: spunta una figlia segreta

A 21 anni dalla morte non sono ancora sparite le ombre sugli ultimi giorni di Lady Diana. Ma un nuovo giallo sulla giovinezza della principessa triste si affaccia sulle cronache. Diana Spencer, infatti, avrebbe avuto una figlia segreta. Almeno secondo l'ultimo numero di Novella 2000 che, riportando testimonianze e citando presunti documenti ufficiali, sostiene che Lady D. avrebbe concepito in vitro una figlia con il principe Carlo d'Inghilterra, prima del matrimonio. Il tutto per dimostrare alla Regina Elisabetta che la futura principessa fosse in grado di avere figli.

Secondo quanto riferisce la rivista, la Casa Reale chiese al ginecologo di corte Sir George Pinker di fecondare con il seme di Carlo due ovuli prelevati a Diana. Circostanza, questa, che secondo Novella 2000 sarebbe confermata da documenti postumi conservati dallo stesso medico. Gli ovuli divennero embrioni, confermando così la fertilità della coppia che ebbe il benestare della regina per le nozze. Pinker, però, secondo quando si riporta, non avrebbe distrutto il materiale genetico come promesso ma l'avrebbe impiantato nella moglie che nel 1981 diede alla luce Sarah. La donna, oggi 37enne, avrebbe così il dna di Diana e Carlo.

Secondo la rivista Sarah si sarebbe fatta viva, recentemente, con William e Kate avanzando pretese nei confronti della Royal Family.