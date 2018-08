Il comico Jeff Leach: "Mi mandò video in topless"

Il comico Jeff Leach lo aveva raccontato a giugno e ora la vicenda è stata anche ripresa dal sito del Daily Mail. Asia Argento avrebbe inviato al comico inglese video in topless mentre lui era in compagnia della sua ragazza. Per questo l'attore ha chiesto alla Argento di non farlo più e lei avrebbe precisato che, in ogni caso, lo aveva fatto senza alcuna malizia.