Parla Jimmy Bennett: "Finora ho taciuto per paura e vergogna"

La vicenda Asia Argento-Jimmy Bennett si arricchisce di un nuovo capitolo, quello più atteso: le parole dell’attore. Bennett, che presto sarà ascoltato dalla polizia di Los Angeles nell’ambito dell’inchiesta aperta pochi giorni fa, ha rilasciato una dichiarazione al “New York Times”: “Nei giorni scorsi non ho fatto dichiarazioni perché ero addolorato e mi vergognavo che tutto questo fosse reso pubblico. All'epoca dei fatti ero minorenne e ho cercato giustizia nel modo che a me sembrava più appropriato perché non mi sentivo pronto ad affrontare le conseguenze che questa vicenda, se resa pubblica, avrebbe potuto comportare. Grazie al movimento #metoo, molte donne e uomini coraggiosi hanno parlato delle loro esperienze e ho provato stima per il coraggio che hanno avuto nel rivelare cose di quel tipo. All'inizio non avevo mai rivelato la mia storia perché avevo deciso di gestirla in modo privato con la persona che mi aveva ferito. Il trauma si è risvegliato in me quando quella persona si è dichiarata vittima (delle violenze di Weinstein)”. Nella lunga nota pubblicata dal quotidiano che ha portato alla luce la vicenda, Bennett scrive anche: “Temevo che in quanto maschio le mie parole sarebbero state stigmatizzate. Non pensavo che qualcuno avrebbe compreso che cosa significa vivere quel tipo di esperienza da teenager. Ho affrontato molte difficoltà nella mia vita e affronterò anche questa. Vorrei superare questa vicenda, e ho deciso di andare avanti. Ma senza rimanere più a lungo in silenzio".

Jimmy Bennett sostiene di essere stato molestato sessualmente quando aveva diciassette anni, nel 2013, e di aver archiviato la storia chiedendo e ottenendo 380 mila dollari. Asia Argento ha sempre negato di aver avuto rapporti sessuali e il padre Dario ha parlato di complotto, ma il sempre ben informato sito TMZ ha pubblicato un selfie inequivocabile e alcuni messaggi tra l’Argento e l’allora fidanzato Anthony Bourdain che le disse di pagare “per levarsi di torno quest’anima tormentata e questa seccatura o di mandarlo a farsi fot***ere, in ogni caso sono con te”. Asia decise di pagare. E in una chat con un altro amico, l’attrice esponente del movimento #Metoo conferma di aver avuto rapporti sessuali con Bennett, ma di non sapere che fosse minorenne.