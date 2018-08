E papà Dario delira: "È un complotto contro mia figlia"

"Non ho ancora né visto né sentito Asia. Non la sento da un po’. Non riesco a capire bene la situazione". Sono le parole di Dario Argento in un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, interpellato sulla bufera che ha travolto la figlia Asia, accusata di avere avuto un rapporto sessuale con il giovane attore Jimmy Bennett quando era ancora minorenne e di avere raggiunto con lui un accordo economico per il suo silenzio. "Io credo si siano inventati tutto", precisa, spiegando che "potrebbe essere un complotto. Non so che pensare, non lo so, veramente. Non ho idea di come sono andati i fatti, chi ha ragione, chi no. Ora gli avvocati parleranno... francamente non so cosa dire". A papà Argento non sembra "plausibile" la storia, ma vuole farsi spiegare dalla figlia cosa è realmente accaduto, definendo però "strana" la transazione economica. "Avrà sempre il mio appoggio, comunque vadano le cose e qualunque sia la realtà. Sono convinto - aggiunge - che sia tutta una montatura, tutto un imbroglio". Una montatura, spiega, dovuta al fatto che il suo "esporsi ha dato fastidio a molte persone, anche diversi politici importanti, e ora immagino un gruppo di loro che si è inventato tutto questo contro di lei. E’ un’operazione contro di lei".