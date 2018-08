Spuntano sms e foto compromettenti sul caso Asia Argento-Jimmy Bennet. L’attrice ha negato di aver sedotto il collega nel 2013 quando aveva 17 anni, ma il sito "TMZ" pubblica un selfie e una serie di messaggi tra l’Argento e lo chef Anthony Bourdain, l'ex compagno morto suicida lo scorso giugno, che sembrano avvalorare la violenza sessuale di cui ha dato notizia il New York Times.

Nella chat con Bourdain, l’Argento avrebbe scritto: "Non è stato stupro ma ero gelata. Lui era sopra di me dopo avermi detto che sono stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni" e Bennett viene definito un "asino", mentre Anthony scrive che il pagamento "non è l'ammissione di niente, nessun tentativo di comprare il silenzio, semplicemente un'offerta per aiutare un'anima torturata che cerca disperatamente di spillarti denaro". Dunque, il pagamento di Jimmy Bennett di 380mila dollari sarebbe stato voluto davvero dallo chef per evitare il possibile danno di immagine. Come da tesi ripresa ieri dal comunicato ufficiale diffuso dall’attrice e dal suo avvocato che parla di “persecuzione”.



Sulle ripercussioni della vicenda si è espresso il padre della donna, il regista Dario Argento: “Non so se sia vero, non ho sentito Asia perché il telefono non prende, ma nel caso Weinstein sono coinvolti anche i servizi segreti” e Mira Sorvino, una delle fondatrici del movimento #MeToo. Su Twitter l’attrice ha scritto: "Sono stata davvero male per le accuse contro Asia Argento. Il tempo farà chiarezza sulle cose e forse lei verrà scagionata. Ma se tutto questo fosse vero, non possiamo che ribadire che l’abuso sessuale sui minori è un crimine odioso, è contro tutto ciò che io e il movimento MeToo rappresentiamo. Io continuerò a combattere per tutte le vittime, per cambiare quella cultura che incoraggia l’abuso di potere nei rapporti sessuali".

Intanto il New York Times, il giornale che ha rivelato l’affaire Jimmy Bennett (presto sarà ascoltato dalla polizia), mette in evidenza le conseguenze negative del caso in Italia: “Lo scandalo Asia Argento ha aperto la caccia grossa al movimento #MeToo in Italia. La Argento è passata da imperfetta portavoce di un movimento, che già sta avendo difficoltà a guadagnare popolarità in Italia a quella che potrebbe aver danneggiato la causa irreparabilmente, almeno nel suo paese". Poi ricorda che Asia Argento "è stata oggetto di un'ampia e feroce gogna sulle prime pagine praticamente di tutti i quotidiani, con titoli spietati come Asia Weinstein". Sul fronte lavorativo, per l’ex moglie di Morgan resta in bilico il ruolo di giudice di X Factor Italia.