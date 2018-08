Asia incastrata da quel selfie: "Non sapevo fosse minorenne"

Mentre Asia Argento nega di avere avuto rapporti sessuali nel 2013 con l'allora 17enne Jimmy Bennett, il sito TMZ pubblica il selfie, citato dal New York Times ma ancora mai visto, nel quale compaiono i due stesi in un letto, con i volti uno vicino all'altro, e dove sembrano essere a torso nudo. Tmz ha pubblicato anche alcuni dei messaggi che Asia Argento si sarebbe scambiata con un amico dopo la diffusione della notizia da parte del New York Times. L'attrice nei presunti sms inviati spiegherebbe che non sapeva che Bennett fosse minorenne ai tempi, ma confesserebbe di avere effettivamente avuto un rapporto sessuale con lui, ma dicendo "quel ragazzino eccitato mi è saltato addosso". Asia Argento spiegherebbe poi di non avere salvato nessuna delle conversazioni avute con Bennett su Snapchat e di essere stata inizialmente contraria a pagare la cifra richiesta dall'attore, ma di essere poi stata convinta dal fidanzato Anthony Bourdain. "Se perdo il lavoro - aggiungerebbe l'attrice - me ne andrò in Africa o nella foresta amazzonica". Tmz pubblica anche un biglietto che Bennett avrebbe scritto alla Argento su un bloc notes del Ritz-Carlton hotel: "Asia, ti amo con tutto il cuore. Sono felice di averti incontrata di nuovo e di averti nella mia vita. Jimmy".