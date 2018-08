Ha accusato Asia Argento di averlo violentato quando era ancora minorenne. Si chiama Jim Bennett l'attore e musicista che ha denunciata la paladina di #MeToo di aver abusato di lui 5 anni fa, quando aveva 17 anni. I due in realtà si conoscevano da tempo: lei, regista, lo aveva scelto bambino nel 2004 per interpretare suo figlio nello "scandaloso" Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, storia di abusi e droga, versione cinematografica dell'omonimo libro-cult di JT Leroy. Le accuse di Bennett contro l'attrice risalgono però al 2013, in una camera d'albergo in California.

I legali di Bennett, secondo il New York Times, hanno presentato una denuncia e la Argento ha pagato 380mila dollari per chiudere la vicenda giudiziaria. Nelle carte presentate ai giudici ci sarebbe anche un selfie scattato quella notte a letto. James Michael Bennett, per tutti Jimmy è nato nel 1996. Ha iniziato la sua carriera prima come attore di pubblicità e poi, quando aveva sei anni, recitando come «figlio di» in commedie non memorabili come L’asilo dei papà, al fianco di Eddie Murphy. Nel 2004 è arrivato il film diretto da Asia Argento, Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, in cui interpretava suo figlio.Bennett, che oggi vive a Huntington Beach con i genitori e la sorella Amanda, ha recitato anche in film come Hostage, Amityville Horror, Firewall - Accesso negato, Poseidon e Un’impresa da Dio e ha a prestato la sua voce per i film Polar Express, The Reef - Amici per le pinne e il videogioco Kingdom Hearts II. Sua è anche la parte del piccolo James T. Kirk in Star Trek di J.J. Abrams mentre nel 2009 è stata la volta di Il mistero della pietra magica, Orphan e della serie tv No Ordinary Family.

Poi l’attore ha scelto di concentrarsi sulla carriera di musicista nel 2011 è uscito il suo singolo di debutto, «Over Again». La musica, da quel momento, è diventato l’obiettivo principale mentre il cinema è passato in secondo piano. Non a caso il giovane imputa all’aggressione sessuale del 2013 il crollo emotivo che lo ha allontanato dagli studios. Per questo aveva chiesto 3,5 milioni di dollari di danni, ottenendone poco più di un decimo. Nei cinque anni precedenti i fatti del 2013 aveva incassato oltre 2,7 milioni di dollari, ma da allora il suo reddito è sceso a una media di 60 mila dollari l’anno. Il suo tracollo finanziario è dovuto in parte anche a una lunga battaglia legale con la madre e il patrigno accusati di aver sottratto un milione e mezzo di dollari dal fondo in cui erano stati raccolti i suoi guadagni da baby star.