Panico a Londra, auto si schianta contro le barriere del Parlamento: ci sono feriti

Massima allerta a Londra in Parliament Square dove questa mattina alle 7.37 locali (le 8.37 in Italia) un'auto si è schiantata contro le inferriate del cortile che separa la piazza da Westminster, la sede del Parlamento britannico. L'area è stata immediatamente isolata e ci sarebbero dei pedoni feriti. Un uomo, il conducente della vettura grigia che si è schiantata contro le barriere del Parlamento, è stato arrestato. Lo ha reso noto Scotland Yard anche se non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente.