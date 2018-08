Sparatoria in Canada: 4 morti. La polizia: "Non uscite in strada"

Almeno quattro persone sono morte in una sparatoria a New Brunswick, in Canada. La sparatoria ha avuto luogo nella città di Fredericton, in New Brunswick, a nord-est di Montreal Le autorità hanno chiesto ai residenti di "rimanere in casa con le porte sbarrate". Un giornalista locale ha pubblicato sui social network immagini di mezzi di soccorso presso un'abitazione.