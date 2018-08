Una romana nel Cda della Camera di Commercio Italiana di Nizza

Lo scorso 23 luglio, in occasione dell’annuale assemblea degli aderenti, la Camera di Commercio Italiana di Nizza ha rinnovato il proprio Consiglio d’Amministrazione.

Camera di Commercio Italiana di Nizza è un’associazione che opera da 20 anni come promotrice e delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Francia.

L’assemblea Generale, svoltasi presso l’hotel Radisson Blu di Nizza, sulla celebre Promenade des Anglais, è non solo stata l’occasione per discutere delle attività realizzate dalla Camera durante l’anno e delle attività in vista per il futuro, ma anche un’occasione di discussione tra i principali attori delle relazioni economiche tra la Francia e l’Italia.

Il consiglio d’amministrazione della Camera di Commercio Italiana, rinnovato in questa occasione e votato all’unanimità dall’assemblea degli aderenti, è composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, tutti accomunati dall’obiettivo di incentivare e valorizzare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Francia.

Per la prima volta ne farà parte un membro proveniente da Roma. Sarà Francesca Bianconi, imprenditrice, Ceo della società INTERN.EX , anch’essa con radici nella capitale.

Può vantare una decennale esperienza come export manager del prodotto agroalimentare e del made in Italy. Tra i suoi obiettivi una più intensa collaborazione tra l’Italia e, nello specifico, il territorio romano e la Costa Azzurra, affinché i percorsi di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese si consolidino in reali opportunità di export: “ dopo tanti anni di intensa collaborazione con questa struttura camerale- le sue parole- è un vero onore entrare a far parte del board. Sarà mio impegno continuare a favorire le relazioni tra Italia e Francia e rendere concrete opportunità progettuali per lo sviluppo del business delle mpmi italiane in questo territorio votato per sua natura ad essere tipicamente ricettivo delle eccellenze del made in Italy.”