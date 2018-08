La pornostar Mia Khalifa colpita da un disco da hockey: "Aiuto, mi si è sgonfiato un seno"

Un disco da hockey la colpisce e il seno si sgonfia. È questo il bizzarro incidente che la star del porno Mia Khalifa ha raccontato su Instagram. L'attrice hard 25enne - che in passato aveva ricevuto minacce di morte da integralisti islamici per essersi esibita con il velo - stava assistendo a una partita dei Capitals alla Capital Arena di Washington a maggio quando è stata colpita dal puck su un seno, ha raccontato in un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore.

"Sono sicura all'80 per cento che si è danneggiata una protesi - ha scritto la pornostar libanese - La buona notizia è che così mi posso portare a casa il disco usato dai Capitals in una partita di playoff della Stanley Cup". "Ora dovrò operarmi per sistemare il seno", ha detto. I fan attendono con ansia.