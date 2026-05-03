Carburanti, passeggeri raggruppati su meno voli per risparmiare cherosene

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Leonardo Ventura 03 maggio 2026 a

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Le compagnie aeree del Regno Unito autorizzate a raggruppare i passeggeri di diversi voli su uno stesso aereo per risparmiare carburante. La guerra in Medio Oriente sta causando grave carenza di petrolio, benzina, diesel e anche di cherosene. Per evitare ripercussioni durante l'estate, stagione turistica per eccellenza, il Dipartimento dei Trasporti britannico sta attuando una modifica temporanea alle normative per consentire ai vettori di consolidare i voli sulle rotte dove ci sono più viaggi verso la stessa destinazione nella stessa giornata. In questo modo decollano meno aerei ma tutti pieni e senza penalizzazioni per chi ha prenotato il biglietto che dovrà, in alcuni casi, spostare soltanto di qualche ora la partenza.

Il Segretario ai Trasporti Heidi Alexander ha dichiarato che "non ci sono problemi immediati di approvvigionamento, ma ci stiamo preparando ora per dare alle famiglie certezza a lungo termine ed evitare inutili disagi al gate di partenza quest'estate". "Questa regola - ha aggiunto -darà alle compagnie aeree gli strumenti per adeguare i voli in tempo utile se necessario, il che aiuta a proteggere i programmi" che rischierebbero di trovarsi con il volo cancellato. La decisione ha però scatenato polemiche contro il governo laburista guidato da Keir Starmer da parte dei Conservatori, che hanno criticato il rischio che i passeggeri vengano "ammassati su un aereo diverso rispetto a quello scelto, in un orario deciso dalla compagnia aerea". "Sarebbe onesto dire che il Regno Unito è esposto a rischi di approvvigionamento di carburante che un Paese adeguatamente sicuro dal punto di vista energetico non dovrebbe affrontare", ha commentato l'esponente dei Tory Richard Holden.