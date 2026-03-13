Iran, Trump autorizza la Russia a vendere il petrolio già sulle navi

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 13 marzo 2026

Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio russo bloccato in mare, nel tentativo di invertire l'impennata dei prezzi dei carburanti che sta causando crescente apprensione per le forniture globali. Scott Bessent, il segretario al Tesoro statunitense, ha annunciato giovedì sera un'autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare per 30 giorni il greggio russo bloccato. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di “stare lavorando per mantenere bassi i prezzi”. "Questa misura circoscritta e di breve durata si applica solo al petrolio già in transito e non apporterà significativi benefici finanziari al governo russo, che ricava la maggior parte delle entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione", ha affermato Bessent.



La guerra in Medio Oriente sta causando "la più grande interruzione delle forniture nella storia dei mercati petroliferi. Il Brent, benchmark internazionale, è rimasto sopra i 100 dollari al barile nelle prime contrattazioni di oggi, nonostante quest'ultima di una serie di misure volte ad attenuare le preoccupazioni sull'impatto economico dell'avvertimento lanciato da Stati Uniti e Israele sull'Iran. La guerra ha di fatto chiuso lo stretto di Hormuz, una delle arterie più importanti del commercio mondiale dove transita un quinto delle petroliere e delle navi cisterna. Nonostante l'amministrazione Trump abbia ripetutamente promesso di scortare le navi attraverso lo stretto, l'attività non si è ancora ripresa. L'Iran ha dichiarato che non permetterà l'esportazione di "nemmeno un litro di petrolio" dalla regione finché continueranno gli attacchi statunitensi e israeliani.

La scorsa settimana l'amministrazione Trump ha autorizzato le raffinerie indiane ad acquistare petrolio russo, un mese dopo che Trump aveva affermato che l'India aveva accettato di interromperne gli acquisti, in un cambiamento che, a suo dire, avrebbe "contribuito a porre fine alla guerra in Ucraina" tagliando una fonte vitale di finanziamenti per Mosca. Secondo quanto riportato da Fox News, giovedì si contavano circa 124 milioni di barili di petrolio di origine russa in mare in tutto il mondo. Il Brent è salito dello 0,3% a 100,74 dollari al barile dopo l'annuncio di Bessent, avendo superato quota 100 dollari all'inizio di questa settimana per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina quattro anni fa. Il prezzo del greggio aveva iniziato l'anno a circa 60 dollari al barile. Mosca ha affermato venerdì che la revoca delle sanzioni da parte di Washington era "sempre più inevitabile". Gli Stati Uniti "stanno di fatto riconoscendo l'ovvio: senza il petrolio russo, il mercato energetico globale non può rimanere stabile", ha scritto su Telegram l'inviato economico russo Kirill Dmitriev. Mercoledì, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'organismo di controllo energetico mondiale, ha ordinato il più grande rilascio di riserve governative della storia: 400 milioni di barili di petrolio.