Iran, petrolio sopra i 100 dollari e gas oltre i 60. La guerra sta facendo esplodere i mercati globali

Il petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti dal conflitto in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di Hormuz. Il gas al Ttf di Amsterdam, invece, attualmente si attesta a 60,88 euro (+14%) dopo aver registrato un aumento del 30% in apertura. I mercati, intanto, guardano alla riunione del G7 che potrebbe decidere un rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio per attenuare l'impennata dei prezzi. Anche i futures dell'alluminio continuano ad aumentare e hanno raggiunto oggi il livello più alto degli ultimi quattro anni. I futures sull'alluminio a tre mesi sono stati scambiati oggi a 3.544 dollari la tonnellata sul London Metal Exchange, il livello intraday più alto dal marzo 2022. Il prezzo è aumentato del 9% dall'inizio del conflitto. Le fonderie della regione, sottolinea il Wall Street Journal, dipendono dal Golfo di Hormuz sia per le importazioni di allumina, la materia prima utilizzata per produrre l'alluminio, sia per le esportazioni del metallo stesso. La regione del Golfo rappresenta il 9% della produzione globale di alluminio, un metallo leggero onnipresente utilizzato in tutto, dalle automobili alle lattine di soda, e fornisce il 30% delle importazioni.

"I mercati finanziari hanno subito una brutale scossa con le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che si intensificano, provocando uno dei più grandi aumenti del prezzo del petrolio della storia e costringendo gli investitori a rivalutare le prospettive economiche globali", commenta Daniela Hathorn, analista di Capital.com citata dall'Afp. Durante il fine settimana "nuovi attacchi hanno colpito infrastrutture energetiche chiave nella regione del Golfo, causando ulteriori chiusure di impianti di produzione di petrolio e gas", spiega Kathleen Brooks, direttrice della ricerca presso Xtb, sempre citata dall'Afp. Durante la sessione asiatica, il barile di Brent del Mare del Nord, riferimento mondiale del mercato, è balzato di oltre il 28%, mentre il Wti, il suo equivalente americano, è salito di oltre il 31%, registrando il più grande aumento in un giorno della storia. Nemmeno l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che aveva portato il barile fino a 130,50 dollari all'inizio di marzo 2022, aveva provocato movimenti così violenti.

L'impennata del petrolio si è poi attenuata "dopo notizie secondo cui i paesi del G7 si riuniranno per discutere l'uso delle riserve strategiche", prosegue Hathorn. Si tratta di "un'opzione allo studio" che dovrebbe essere discussa dai ministri delle Finanze del G7 che sono riuniti lunedì sotto presidenza francese in videoconferenza per analizzare le conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente tra Usa-Israele e Iran, ha confermato una fonte dell'esecutivo francese. Il quotidiano britannico Financial Times parla di "un rilascio di 300-400 milioni di barili, cioè circa il 25%-30% dei 1,2 miliardi di barili detenuti in riserva", sottolinea Lee Hardman, analista di Mufg. "Lo stretto di Hormuz trasporta normalmente tra 17 e 20 milioni di barili di petrolio greggio e prodotti raffinati al giorno. Pertanto, una liberazione delle riserve strategiche compenserebbe circa due o tre settimane di flussi normali attraverso lo stretto, nel caso restasse effettivamente chiuso", spiega Hardman. I mercati dell'energia guardano agli sviluppi in Medio Oriente e allo stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa il 20% dell'offerta mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto. "Finché il conflitto continuerà, i mercati dell'energia resteranno sotto pressione, con implicazioni ben oltre il solo petrolio", sottolinea Hathorn. "In queste condizioni, la questione del ritorno delle pressioni inflazionistiche e delle loro conseguenze economiche torna a essere una delle principali preoccupazioni per gli investitori", spiega John Plassard, responsabile della strategia di investimento presso Cité Gestion Private Bank citato dall'Afp, ricordando che i paesi europei importano massicciamente idrocarburi.