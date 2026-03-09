Iran, Macron lancia la sfida: "Attaccare Cipro vuol dire attaccare l'Europa"

Foto: Ansa

"Venire qui" a Cipro, stare "al vostro fianco significa dirvi che quando Cipro viene attaccata è l'Europa che viene attaccata". L'ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in una conferenza stampa durante la sua visita sull'isola. Il presidente francese ha affermato che la Francia sta preparando una futura missione "puramente difensiva" per riaprire lo Stretto di Hormuz. L'aereo del presidente francese è atterrato a Paphos, Cipro. Emmanuel Macron incontrera Nikos Christodoulidis, presidente di Cipro, e Kyriakos Mitsotakis, primo ministro greco, per colloqui seguiti da una visita a un posto di comando e da dichiarazioni alla stampa. Questo viaggio mira a "dimostrare la solidarietà della Francia" con Cipro, dove una base militare britannica è stata colpita da un drone poco dopo l'inizio dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran il 28 febbraio, ha dichiarato l'Eliseo. L'Eliseo ha confermato che il Presidente visiterà la portaerei Charles de Gaulle. La nave si trova attualmente nel Mediterraneo orientale, al largo di Creta. "Questa visita offrirà al Presidente, Comandante in Capo delle Forze Armate, l'opportunità di parlare con i marinai in servizio nella task force navale e di essere informato sullo spiegamento militare", ha dichiarato l'Eliseo.

“Atto di guerra”. L'Iran minaccia l'Europa, ma arriva il sostegno militare a Cipro

Intanto il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, prima dell'incontro nell'isola con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, ha detto ai giornalisti che la presenza dei leader sottolinea come la sicurezza dell'isola sia una responsabilità collettiva dell'Unione Europea che deve agire per difendere i propri confini. "È la prima volta che assistiamo a una risposta del genere e ritengo che sia di particolare importanza", ha affermato. Nei giorni scorsi un drone iraniano ha colpito una base aerea britannica sulla costa meridionale dell'isola.