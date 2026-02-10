Editoria Italia accelera sul digitale e sceglie Arc Xp, la piattaforma creata dal Washington Post

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 10 febbraio 2026

Editoria Italia sceglie Arc XP, la piattaforma di contenuti e il sistema operativo creati e nati dal lungo impegno di The Washington Post, come proprio partner nella sfida di trasformazione digitale delle proprie testate. A guidare questa nuova fase di sviluppo sono le testate Libero, Il Giornale, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta che avviano un ambizioso percorso di trasformazione digitale adottando Arc XP come piattaforma tecnologica unica per la gestione e la valorizzazione dei propri contenuti digitali.

La scelta di Arc XP rappresenta un passaggio strategico verso una nuova era di sviluppo editoriale, fondata su innovazione tecnologica, efficienza dei processi redazionali e piena integrazione tra informazione, distribuzione e monetizzazione. La piattaforma consentirà la gestione centralizzata di siti web, app, contenuti multimediali, sistemi di abbonamento e pubblicità digitale, assicurando standard di eccellenza in termini di velocità, affidabilità e scalabilità.

Per Arc XP, questa partnership segna un importante passo nell'espansione in Italia, si tratta del primo ingresso nel nostro Paese e per questo ha scelto la partnership con Editoria Italia, offrendo una suite digitale enterprise, pluripremiata, utilizzata da più di 250 editori internazionali e da oltre 2 miliardi di utenti unici al mese. Progettata per supportare redazioni complesse e network multisito ad alto traffico, la piattaforma integra strumenti avanzati di intelligenza artificiale e capacità di machine learning, in grado di ottimizzare la distribuzione dei contenuti, migliorare l’esperienza di lettura e offrire analisi approfondite delle audience.

Con questa partnership le testate coinvolte entrano a far parte di un ecosistema tecnologico globale per rafforzare in modo significativo la propria competitività nel panorama digitale e ponendo le basi per una crescita sostenibile nel medio e lungo periodo.