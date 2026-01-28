Usa, diminuite "a sorpresa" di 2 milioni di barili le scorte di greggio

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 28 gennaio 2026

Le scorte di greggio negli Stati Uniti sono diminuite di 2,296 milioni di barili nella settimana che si è chiusa il 23 gennaio 2026, rispetto alle aspettative del mercato di un aumento di 1,75 milioni di barili. Le scorte di benzina sono aumentate di 224 mila barili, al di sotto delle previsioni di un aumento di 1,3 milioni di barili. Gli stock di distillati, che includono gasolio e gasolio da riscaldamento, sono aumentate di 329 mila barili, rispetto alle aspettative per un calo di 0,55 milioni di barili.