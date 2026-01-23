Argento: prezzo supera per prima volta i 100 dollari l'oncia

Redazione 23 gennaio 2026 a

Il prezzo dell'argento ha superato per la prima volta la soglia dei 100 dollari l'oncia, sostenuto dal suo status di bene rifugio a fronte delle incertezze generate dalle politiche di Donald Trump e dalla crescente domanda industriale nei settori del solare e dell'elettronica. Dopo aver piu' che raddoppiato il proprio valore in meno di quattro mesi, il metallo ha registrato un incremento di oltre il 4% attestandosi a 100,1109 dollari l'oncia; l'ascesa avviene sulla scia del rialzo dell'oro, che si sta avvicinando alla quota dei 5.000 dollari.