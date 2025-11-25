Costruzioni e design, l'Italia rafforza il proprio ruolo negli Emirati con oltre 166 milioni di euro di export nel 2024

Redazione 25 novembre 2025 a





L’ Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è pronta a evidenziare la crescente influenza dell’Italia nei settori delle costruzioni e del design negli Emirati Arabi Uniti con una forte presenza nazionale a Big 5 Global 2025 e Marble & Stone World 2025, in programma dal 24 al 27 novembre 2025 al Dubai World Trade Centre. Quest’anno oltre 260 aziende italiane presenteranno l’eccellenza del Made in Italy nei materiali da costruzione, macchinari per l’edilizia, tecnologie per la lavorazione della pietra, soluzioni di design e innovazioni sostenibili. La partecipazione riflette la solidità dei rapporti commerciali tra Italia e UAE e l’impegno italiano nel sostenere gli obiettivi di sviluppo urbano di lungo periodo della regione. A Big 5 Global 2025, il Padiglione Italia organizzato da ICE riunisce 58 espositori, aziende italiane di alto profilo attive in sistemi costruttivi, serramenti e facciate, schermature solari, tecnologie per l’edilizia e componenti industriali. La partecipazione è organizzata con ANIMA Confindustria, UNACEA, FINCO (ACMI, ANFIT, ASSITES e P .I.L.E.).

La presenza italiana è inoltre rafforzata da OpportunITALY, il programma di accelerazione promosso da ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, attraverso buyer club selezionati e incontri mirati, favorisce nuove opportunità commerciali e

connessioni con stakeholder locali e regionali. In parallelo, a Marble & Stone World 2025, 40 aziende italiane, coordinate da Confindustria Marmomacchine, presentano tecnologie avanzate per la lavorazione della pietra, pietra naturale, superfici ingegnerizzate e applicazioni di design. L’Italia continua a svolgere un ruolo di primo piano nella fornitura agli Emirati di materiali e tecnologie per l’edilizia. Nel 2024, l’Italia ha esportato negli UAE oltre 166 milioni di euro in materiali da costruzione e prodotti lapidei.

Secondo dati aggiornati di ANIMA Confindustria, il settore delle tecnologie per le costruzioni in Italia ha mantenuto una forte performance nel 2024, con una produzione totale pari a 18,69 miliardi di euro e 12,38 miliardi di euro di export. L’occupazione è rimasta stabile con oltre 56.407 addetti. Tra tutte le categorie, il miglior risultato è stato registrato da valvole e rubinetteria, con 9,55 miliardi di euro di produzione, 6,05 miliardi di euro di export e 28.000 addetti. Seguono le attrezzature e componenti per impianti termici, con 2,90 miliardi di euro di produzione, 1,92 miliardi di euro di export e 10.500 addetti. S.E. Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: “Le eccellenti

performance dell’export italiano nei settori dell’edilizia e della pietra riflettono il partenariato solido e duraturo tra Italia e UAE. L’artigianalità, il design e l’innovazione italiani continuano a suscitare fiducia e ammirazione nella regione, integrandosi perfettamente con la visione degli Emirati per una crescita urbana sostenibile e un’eccellenza architettonica.

Mr. Valerio Soldani, Italian Trade Commissioner presso UAE e Oman, ha aggiunto:“Big 5 Global e Marble & Stone World restano piattaforme essenziali per valorizzare la forza dell’Italia nell’ingegneria, nei sistemi industriali e nelle tecnologie per le costruzioni. Quest’anno quasi 100 aziende italiane partecipano alle due manifestazioni - 58 a Big 5 e 40 a Marble & Stone World - dimostrando la solidità del nostro sistema industriale e la continua domanda di innovazione italiana nella regione. Le aziende italiane continuano a mantenere una solida posizione a livello globale, con il settore delle tecnologie per l’edilizia che ha raggiunto 18,69 miliardi di produzione e 12,38 miliardi di export nel 2024. La nostra presenza negli UAE, sostenuta da programmi come OpportunITALY, conferma il nostro impegno a lungo termine verso le esigenze infrastrutturali del Paese e il rafforzamento delle relazioni commerciali nell’area.

Alessandro Durante Director External and International Relations ANIMA Confindustria, ha aggiunto: “Big 5 Dubai è da sempre il luogo in cui la nostra industria incontra il mondo - un vero crocevia globale, con gli UAE che attirano partner e innovatori da ogni continente grazie alla loro visione audace e ai continui investimenti. ANIMA Confindustria è orgogliosa di collaborare con ICE e l’ Ambasciata d’Italia negli UAE nell’organizzazione del Padiglione Nazionale nell’area Heavy, riconoscendo il valore strategico di questa manifestazione e l’importanza di unire le forze per rafforzare e valorizzare la presenza italiana.

“Big 5 Global Dubai rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il settore dell’involucro edilizio e delle costruzioni specialistiche – ha sottolineato Carla Tomasi, Presidente della Federazione FINCO, all’interno della quale è stato sviluppato il progetto Caseitaly grazie all’impegno delle federazioni promotrici Acmi, Anfit, Assites e Pile. L’evento costituisce una piattaforma ideale per aprirsi ai mercati

internazionali e valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto fieristico dinamico e ben organizzato. Flavio Marabelli, Presidente Onorario di CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ha spiegato: “Gli UAE sono un mercato di primaria importanza per il settore della pietra naturale e un hub strategico per tutto il Medio Oriente. Per questo motivo l’Italia è presente a MARBLE & STONE WORLD 2025 con 40 tra i più rinomati produttori e lavoratori di marmo, granito e pietra naturale, insieme ai migliori costruttori di macchinari, impianti, utensili e tecnologie per trasformare i blocchi grezzi in prodotti finiti.”

In entrambe le manifestazioni, il Padiglione Italia ospiterà una vasta selezione di produttori e innovatori nei materiali da costruzione, tecnologie per l’edilizia, ceramica e lavorazione della pietra. Ogni azienda presenterà soluzioni che uniscono sostenibilità ed estetica, caratteristiche distintive del Made in Italy, a testimonianza della capacità del Paese di fondere tradizione, creatività e ingegneria avanzata.