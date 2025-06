Delivery, multa da 326 milioni ai big delle consegne: stangata dell'Antitrust Ue

Leonardo Ventura 03 giugno 2025 a

a

a

La Commissione europea ha inflitto a Delivery Hero e Glovo, due società di consegna di cibo a domicilio, una multa complessiva di 329 milioni di euro per aver partecipato aun cartello nel settore della consegna di cibo online. Le ammende imposte hanno un valore rispettivo di 223 milioni e 285 mila euro a Delivery Hero e di 105 milioni e 732 mila euro per Glovo. Nello specifico nel periodo compreso fra luglio 2018 e luglio 2022, le due società hanno concordato di non assumerei dipendenti l’una dell’altra attraverso un accordo fra azionisti (no-poach agreement); hanno scambiato informazioni commerciali sensibili, come strategie commerciali, prezzi, capacità, costi e caratteristiche dei prodotti; e hanno concordato di dividersi i mercati nazionali della consegna di cibo online nel Spazio economico europeo (See)eliminando tutte le sovrapposizioni geografiche esistenti tra loro, evitando l’ingresso nei rispettivi mercati nazionali e coordinando quale delle due società avrebbe dovuto entrare nei mercati in cui nessuna delle due era ancora presente.

Le multe sono state fissate sulla base degli orientamenti della Commissione del 2006 in materia di ammende, tenendo conto di vari elementi, tra cui «la natura multiforme del cartello, il fatto che esso coprisse l'intero See, la sua durata complessiva e l’evoluzione del cartello nel tempo, con periodi di minore intensità». Inoltre, la Commissione ha applicato una riduzione standard del 10% alle ammende, in linea con la comunicazione della Commissione del 2008 sulla transazione, dato che le due società hanno riconosciuto la loro partecipazione al cartello e la loro responsabilità. «Cartelli come questo riducono la scelta per i consumatori e i partner commerciali, riducono le opportunità per i dipendenti e riducono gli incentivi alla concorrenza e all’innovazione. Entrambe le società hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello e hanno accettato di risolvere il caso. Si tratta della prima decisione in cui la Commissione ha riscontrato un cartello nel mercato del lavoro e la prima volta che ha sanzionato l’uso anticoncorrenziale di una quota di minoranza in un’impresa concorrente», ha precisato ancora l’esecutivo Ue nella nota.

Nel luglio 2018, Delivery Hero ha acquisito una partecipazione di minoranza non di controllo in Glovo e ha progressivamente aumentato tale partecipazione attraverso investimenti successivi, fino ad acquisire il controllo esclusivo di Glovo nel luglio 2022. Secondo l'esecutivo europeo, le pratiche riscontrate sono state facilitate dalla partecipazione di minoranza di Delivery Hero in Glovo. «Possedere una partecipazione in un concorrente non è di per sé illegale, ma in questo caso specifico ha permesso contatti anticoncorrenziali tra le due societa» rivali a diversi livelli. Inoltre, ha permesso a Delivery Hero di ottenere l'accesso a informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e di influenzare i processi decisionali di Glovo e, infine, di allineare le rispettive strategie commerciali delle due aziende» ha concluso la Commissione europea.