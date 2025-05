Stellantis, scelto il nuovo Ceo al posto di Tavares: ecco a chi va l'incarico

28 maggio 2025 a

Stellantis ha annunciato che il suo Consiglio di Amministrazione ha scelto all'unanimità Antonio Filosa come nuovo Chief Executive Officer, a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, condotto da uno speciale Comitato Speciale del Consiglio guidato dal Chairman John Elkann. La società terrà ora un'assemblea straordinaria degli azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, per eleggere Antonio Filosa nel Consiglio di Amministrazione come amministratore esecutivo della società. Nel frattempo, per conferirgli piena autorità e garantire una transizione efficiente, il Consiglio di Amministrazione gli ha conferito i poteri di Chief Executive Officer a partire dal 23 giugno.

Ed ecco il commento dell'Executive Chairman di Stellantis, John Elkann, sulla nomina: “La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda comprese le persone che considera il nostro punto di forza e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis. Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilita' sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l'ora di lavorare con lui”. Filosa, che sarà il successore di Tavares, attualmente ricopre l’incarico di chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo Stellantis.