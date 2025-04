Stellantis, le bocciature degli analisti. L'approfondimento di Moneta

16 aprile 2025 a

In un contesto economico tempestoso, tra la bufera dei dazi, la crisi dell'automotive e l'attesa dell’annuncio del nuovo ceo entro giugno, Stellantis sta vivendo un momento complesso. Una sorta di conferma di questo stato della compagnia che detiene anche il marchio Fiat arriva dalla raffica di tagli delle stime per l’anno in corso. A partire da Ubs che ha declassato il titolo a “neutrale”, quasi dimezzando il prezzo obiettivo. Segnale che i dazi fanno paura, basti pensare che circa il 35% dei veicoli venduti negli Usa il dal gruppo automobilistico italo-francese sono importati e quindi esposti direttamente ai nuovi dazi. A dedicare un approfondimento della situazione Stellantis è Moneta, il settimanale economico in edicola ogni sabato con Il Tempo, Libero e Il Giornale, e sul web. A questo link l’articolo integrale.