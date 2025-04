Mediobanca, governo non esercita golden power. Titolo Mps vola

14 aprile 2025 a

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali 'golden power' sull'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. Lo rende noto la banca senese. "Banca Monte dei Paschi di Siena - si legge in una nota - informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il non esercizio dei poteri speciali ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56 con riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio di Bmps sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni".

Il titolo Mps sale oltre il 2% a Piazza Affari dopo che il Consiglio dei ministri ha deliberato di non esercitare i poteri speciali 'golden power' sull'offerta pubblica di scambio del Monte Paschi su Mediobanca (+3,6%). Giovedi' prossimo Mps riunirà gli azionisti per deliberare sull'aumento di capitale necessario per realizzare l'Offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Sul listino milanese in luce l'intero settore bancario dopo le ultime esenzioni dai dazi annunciate dal presidente Usa, con forti rialzi per Banco Bpm 2,9%, Unicredit +2,46%, Intesa +1,98%.