Ferrovie dello Stato, al via le informazioni sui cantieri ferroviari

Tommaso Manni 27 febbraio 2025 a

a

a

Il cantiere come opportunità. Parte una campagna informativa di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) per parlare in modo chiaro e trasparente ai passeggeri che nei prossimi mesi sceglieranno il treno come mezzo per spostarsi. Un’iniziativa finalizzata non solo a informare con largo anticipo della presenza di cantieri sulla rete ma anche a infondere consapevolezza dei benefici che deriveranno dagli interventi previsti sull’infrastruttura. I cantieri programmati per il 2025 sono, infatti, funzionali a garantire una maggiore qualità del servizio in termini di prestazioni e puntualità. Il claim della campagna «Stiamo lavorando alla rete ferroviaria per una mobilità più efficiente e tecnologica» è declinato attraverso vari canali, tra cui le stazioni ferroviarie, i media tradizionali e il sito ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato, che include una sezione dedicata alle opere in corso. Un elemento chiave della campagna è l'accessibilità alle informazioni. Tramite un Qr code presente nei materiali informativi, gli utenti possono accedere rapidamente a una pagina web dedicata. Questa pagina fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei lavori e offre dettagli utili per pianificare i viaggi, specialmente in caso di interruzioni o modifiche al servizio.

IL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO TRA I PRIMI CANTIERI INTERESSATI - La campagna ha già coperto diverse aree geografiche. Nel Lazio, ad esempio, le interruzioni sulla linea riguardano le tratte ad alta velocità Roma-Firenze e il nodo di interscambio Pigneto. Il progetto del nodo di interscambio Pigneto, dall’investimento di circa 230 milioni di euro e in parte finanziato dal Pnrr, è stato tra i primi a essere interessato dalla campagna e prevede la realizzazione delle nuove fermate «Pigneto» e «Mandrione» nella rete ferroviaria metropolitana di Roma, così da creare un nodo di interscambio tra i treni della linea FL1 (Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma Viterbo) con i servizi della Linea FL4 (Roma - Castelli) e FL6 (Roma - Cassino). La nuova fermata «Pigneto» consentirà un collegamento diretto con la fermata della metro C «Pigneto». Sul sito web di Rfi è possibile consultare il calendario delle modifiche alla circolazione ferroviaria e alla viabilità stradale con tutti i provvedimenti utili per riprogrammare il viaggio.

GLI INVESTIMENTI - La rete ferroviaria è al centro di una rivoluzione senza precedenti, una accelerazione dei piani di ammodernamento resa possibile grazie anche ai fondi Pnrr che, come noto, prevedono un rigoroso rispetto dei tempi. L’obiettivo è di innalzare gli standard di efficienza della rete per garantire un’infrastruttura sempre più moderna, integrata, accessibile, performante, affidabile e veloce, per il trasporto di passeggeri e merci. Ad oggi risultano aperti mediamente 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e circa 700 per nuove opere. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura. Sul fonte spesa, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha già consuntivato oltre 12 miliardi di euro dei circa 25 previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

I CANTIERI PARLANTI DEL GRUPPO FS - Alla campagna si affianca il progetto «Cantieri Parlanti», sviluppato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo progetto mira a rendere più trasparenti e comprensibili le opere strategiche in corso, utilizzando un linguaggio semplice e immediato per raccontare la missione e l'importanza di oltre 30 progetti in tutta Italia. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini, rendendoli consapevoli dei benefici che queste opere porteranno al territorio. La comunicazione avviene attraverso diversi canali: sezione dedicata sul sito Fs Italiane: offre aggiornamenti costanti sull'avanzamento dei progetti, arricchiti da webcam che mostrano in tempo reale le attività nei cantieri. Cartellonistica e infopoint locali: pannelli informativi posizionati nelle aree interessate dai lavori e punti informativi nei centri urbani forniscono dettagli sulle opere in corso. Social media: i profili ufficiali del Gruppo Fs condividono contenuti interattivi e aggiornamenti sui principali cantieri, facilitando una comunicazione diretta con il pubblico. Questo approccio integrato non solo informa, ma promuove anche una cultura della partecipazione e della trasparenza, evidenziando come le infrastrutture in evoluzione possano migliorare la qualità della vita e la competitività del Paese. In conclusione, la campagna di comunicazione del Gruppo Fs sui cantieri del 2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nei processi di trasformazione infrastrutturale. Attraverso una strategia comunicativa multicanale, il Gruppo Fs non solo informa il pubblico sugli interventi in corso, ma lo rende partecipe di una visione condivisa per un futuro più connesso e sostenibile.