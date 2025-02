Auto, svolta sui diktat green. Fino a quando si potranno vendere le ibride

06 febbraio 2025 a

L'Europa si sta forse accorgendo che la transizione green come è stata studiata, estrema e senza alternative, è un suicidio economico e sociale. Il dialogo tra Ue e industria dell'auto pare aver avuto effetti sulle scelte di Bruxelles. Infatti il divieto di vendita di veicoli con motore benzina e diesel al 2035, termine dato per non rinviabile, viene messo in discussione e si sta valutando la possibilità di aprire il mercato anche alle auto ibride plug-in e alle elettriche dotate di range extender (veicoli elettrici con un piccolo motore ausiliario a benzina col solo scopo di ricaricare la batteria).

Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, l'Ue è intenzionata a estendere l'apertura del mercato delle auto ibride ricaricabili anche dopo il 2035 e un compromesso sarebbe già stato raggiunto "in via informale". Anche grazie ai buoni uffici di Eckart von Klaeden, ex politico tedesco e oggi a capo dei rapporti istituzionali di Mercedes-Benz. "Crediamo che la regolamentazione debba essere sempre aperta alla tecnologia, in modo tale da consentire l’autorizzazione di modelli ibridi plug-in e con il range extender perché si tratta di veicoli puliti», ha detto von Klaeden.

Svolta che era stata in qualcne modo anticipata da un documento della stessa Commissione Ue, pubblicato la scorsa settimana, in cui si ammetteva di voler "esaminare le possibili flessibilità per garantire che il nostro settore rimanga competitivo senza abbassare l'ambizione complessiva degli obiettivi del 2025" e per "raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035".