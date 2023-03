Quanto durerà il rialzo dei tassi, Lagarde alle banche: "Rinegoziate i mutui variabili"

05 marzo 2023 a

L'aumento dei tassi di interesse di 50 punti base è molto probabile. Il presidente della Bce, Christine Lagarde a El Correo, quotidiano spagnolo non lascia più spazio al dubbio: a marzo ci sarà un nuovo rialzo. "È stata una decisione indicata all'ultima riunione di politica monetaria e tutti i dati di questi giorni confermano che questo rialzo è molto probabile", è la spiegazione del presidente che annuncia: "Pubblicheremo le nostre proiezioni tra due settimane. Ma sono fiduciosa che l'inflazione headline scenderà nel 2023, mentre l'inflazione core sarà più vischiosa nel breve termine. E mi aspetto una crescita economica leggermente migliore rispetto alla stagnazione nell'ultimo trimestre del 2022. Ma aggiorneremo le proiezioni tra due settimane e poi pubblicheremo i numeri".

Cosa comporta sui mutui il rialzo dei tassi della Bce? "Sono convinta che molte banche siano pronte a rinegoziare" spiega Lagarde. "I mutui variabili contratti dai loro clienti e che ora stanno presentando un conto salato, vista la stretta monetaria in atto per contrastare l'inflazione, in modo da alleggerire il carico sulle famiglie nel corso del tempo. È nel loro interesse farlo, perché sanno che quando l'inflazione sarà sotto controllo i tassi scenderanno".