Bankitalia, Visco si difende dalle critiche: “Siamo indipendenti dalle banche”

11 dicembre 2022 a

a

a

Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, è intervenuto a Rebus su Rai3 per difendersi dalla pioggia di critiche ricevute da Palazzo Koch per i giudizi espressi sulla manovra voluta dal governo Meloni: “La Banca d’Italia non dipende dalle banche. È autonoma nel giudizio, indipendente sostanzialmente ma è anche indipendente per legge, perché riconosciuta costituzionalmente nell’ambito del Trattato istitutivo della Banca centrale europea del sistema europeo di banche centrali di cui noi siamo parte”. Ad affermarlo è il Governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo a ’Rebus’ su Rai tre.

Foti (FdI): "La decisione di Bruxelles dà ragione al governo"

“Quando si dice che la Bce pensa una cosa e la Banca d’Italia pensa un’altra è sbagliato. Io - sottolinea ancora Visco, il cui istituto è finito nel mirino del centrodestra - sono uno dei membri del comitato direttivo della Banca centrale europea e quindi condivido tutto ciò che la Banca centrale europea fa. Banca d’Italia è una banca pubblica, ha una piccola quota di dividendi che vengono dati ai partecipanti ma non hanno nessuna influenza né sulla politica monetaria né sulla vigilanza neanche su quella fondamentale attività che è il mantenimento di un sistema dei pagamento, il più efficiente”.