Come funziona la pensione con Quota 103, Garavaglia (Lega): "Così blocchiamo la Fornero"

Giada Oricchio 24 novembre 2022 a

a

a

Come si va in pensione oggi? Massimo Garavaglia, deputato della Lega, ha confermato che il governo Meloni manderà in soffitta la legge Fornero del 2011 e Quota 103, inserita nell’attuale legge di bilancio, è un primo passo in questa direzione.

In collegamento con il talk mattutino de “L’Aria che Tira”, giovedì 24 novembre, l’ex ministro del Turismo ha dichiarato: “Quota 103 è un avvio di riforma necessario a bloccare la Fornero ed evitare che le pensioni abbiano questo salto a 67 anni”. Questo tetto sarà un ricordo del passato, ma i tempi presenti e futuri raccomandano cautela: “Bisogna avere sana prudenza in questa fase, non si sa ancora come andrà a finire la partita sul gas in Europa, da quella dipendono molto i conti pubblici italiani – ha osservato Garavaglia -. Adesso si parte con un avvio di riforma tenendo conto del contesto difficile. Il lato positivo però è che l’orizzonte è quinquennale. A differenza dei governi precedenti, ora c’è una maggioranza politica omogenea, non avremo problemi e pian pianino si arriverà a una riforma strutturale definitiva”. Insomma, il sistema Fornero sarà smantellato un pezzetto per volta. Intanto, salvo modifiche parlamentari della legge di bilancio approvata in CDM, dal 2023 ci sarà Quota 103, una forma di pensionamento anticipato, che consentirà di dire addio al lavoro all’età di 62 anni: 5 anni prima rispetto a quanto stabilito dalla pensione di vecchiaia, 2 anni circa rispetto a quella anticipata. Il costo è 1 miliardo di euro e interesserà 50 mila persone. Quota 103 (si va in pensione se la somma tra contributi ed età anagrafica dà questo numero, nda) sostituisce Quota 102 che non sarà rinnovata.