Una giornata in aeroporto con la Polizia di Stato, evento Adr con gli studente

Ha preso il via questa mattina, mercoledì 26 ottobre, al Terminal 1 del "Leonardo da Vinci" l'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato con il supporto di Aeroporti di Roma dal titolo: ''Una giornata in aeroporto con la Polizia di Stato''.

Per l'evento, della durata di 2 giorni, sono stati coivolti gli studenti delle scuole della Capitale e del Comune di Fiumicino: obiettivo promuovere e diffondere la cultura della legalità, nell'ambito degli eventi culturali organizzati dalla società di gestione aeroportuale con il territorio. È stata anche l'occasione per scoprire il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai poliziotti che operano in un aeroporto, che hanno accolto ed entusiasmato gli alunni con alcune dimostrazioni operative delle unità cinofile e di una squadra di artificieri in servizio presso lo scalo romano.

"I sequestri nel settore porti sono il 90%, ma in termini di valore rappresentano il 29%" spiega il presidente Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti che intervenendo alla presentazione del Libro Blu dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli. "I sequestri negli aeroporti rappresentano solo 7% di sequestri, ma il 50% in valore. A Fiumicino abbiamo sviluppato una collaborazione molto attiva" con l'Agenzia.

Nell'area espositiva allestita per l'occasione, il personale in uniforme ha illustrato le attività operative e le attrezzature in uso al Reparto Volo della Polizia di Stato che, operativo da 50 anni, si articola su 11 reparti che coprono l'intero territorio nazionale e della Polizia di Frontiera che si occupa di pattugliare porti e aeroporti con compiti di intervento che non si limitano al solo controllo dei titoli di viaggio delle persone in arrivo e in partenza.

Infine, gli studenti hanno potuto ammirare la Lamborghini della Polizia di Stato, fiore all'occhiello delle autovetture in uso alla Polizia Stradale e alcune auto storiche provenienti dal Museo dell'Auto, luogo dove viene quotidianamente svolta un'intensa attività di educazione alla legalità con gli operatori che accolgono le scolaresche e attraverso un percorso storico che passa in rassegna i veicoli esposti, accompagnano i ragazzi in un ''viaggio virtuale'' che attraversa il passato per giungere al futuro, con l'obiettivo di trasmettere soprattutto ai più giovani il senso di appartenenza e l'amore per le istituzioni.

A chiudere la giornata i saluti del Dirigente Superiore della Polaria dell'aeroporto di Fiumicino, Giovanni Casavola, e della Vice President External Relations and Sustainability di ADR Veronica Pamio, che hanno ribadito l'importanza della consolidata collaborazione tra la Polizia di Stato e la società di gestione aeroportuale per la diffusione dei valori quali la legalità, spesso al centro degli eventi di intrattenimento rivolti ai viaggiatori del principale aeroporto italiano.