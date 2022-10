"Una truffa la modifica unilaterale dei contratti energetici". Terremoto legale sulle bollette

Chi era passato al mercato libero e aveva un prezzo fisso rispetto al mercato tutelato può opporsi agli aumenti. Ecco come

17 ottobre 2022 a

a

a

Le bollette sono diventate la prima preoccupazione degli italiani, che assistono impotenti ad aumenti vertiginosi e spesso devono scegliere se pagare le fatture o mettere il piatto in tavola. Ma, in molti casi, l'aumento delle tariffazioni previste nei contratti sarebbe assolutamente illegale, E quindi andrebbe contestato.

Dal Covid al caro-bollette: "Così le Rsa rischiano di chiudere"

Lo sottolinea con Adnkronos/Labitalia Francesco Luongo, portavoce del Movimento per la Difesa del Cittadino: «Denunciamo, e lo hanno anche confermato l’Arera e l’Antitrust, la vera e propria truffa ai danni dei consumatori, in atto sulle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura energetica: coloro che erano passati al mercato libero e che avevano un prezzo fisso rispetto al mercato tutelato, si sono visti recapitare dalle aziende lettere di modifiche unilaterali del contratto».

«L’Arera e Antitrust -prosegue Luongo- pochi giorni fa hanno emesso un comunicato congiunto, sottolineando che, relativamente a questi contratti, le modifiche unilaterali non possono essere fatte, se non in alcuni casi marginali. Gli utenti che hanno ricevuto questa lettere devono rivolgersi alle Associazioni dei consumatori o inviare una raccomandata o una Pec, contestando la variazione unilaterale e citando il parere Arera-Antitrust’».

"L'Europa deve intervenire subito". L'allarme di Cattaneo sul caro bollette

"Siamo all’inizio dell’inverno, stanno per arrivare bollette da 6-700 euro, non abbiamo nessun provvedimento che blocchi il distacco per morosità, non abbiamo nessun provvedimento che autorizza e impone la rateizzazione. Vogliamo la gente in piazza?" conclude Luongo.