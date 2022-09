Frecciarossa corre sui binari di Spagna

Made in Italy nel mondo

Da Madrid a Barcellona in Frecciarossa: è tutto pronto. Trenitalia, la società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane, attraverso la sua controllata Iryo in Spagna da ieri ha dato il via alla vendita dei biglietti dei Frecciarossa che, dal prossimo 25 novembre, cominceranno a circolare sui binari spagnoli fra Madrid, Barcellona e Saragozza. Poche settimane dopo, dal 16 dicembre, Iryo offrirà viaggi fra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre del 2023, il collegamento verso Sud arriverà nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba. Da giugno 2023 il Frecciarossa viaggerà anche verso Alicante e Albacete. La novità è stata annunciata ieri a Madrid, nella stazione Atocha, con l’obiettivo di invogliare sempre più persone a scegliere il treno per i propri spostamenti, come indicato dagli obiettivi dell’Unione Europea in termini di sostenibilità.

IL FRECCIAROSSA 1000

Iryo, nome nato accostando le parole spagnole «ir» e «yo», «andare» e «io», segna così il debutto dell’Alta Velocità made in Italy in Spagna, e conferma così la forte presenza in Europa del Gruppo Fs Italiane guidato dall’ad Luigi Ferraris e, in particolare, del Polo Passeggeri che unisce tutte le società che si occupano di trasporto passeggeri su treni e autobus. In Spagna Fs ha portato il Frecciarossa 1000. Venti nuovi treni costruiti da Hitachi negli stabilimenti italiani che hanno ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale (Epd), realizzati con materiali riciclabili al 95% e con consumi ridotti rispetto ai treni di precedente generazione che consentono un risparmio dell’80% di anidride carbonica per passeggero a tratta.

EUROPA: MERCATO DOMESTICO

Con il lancio del Piano industriale decennale il Gruppo Fs ha previsto per lo sviluppo delle attività internazionali un incremento di ricavi da 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031. Il Gruppo Fs considera l’Europa come il proprio mercato domestico, nel quale è attivo operativamente attraverso società controllate. In Europa e nel mondo, Ferrovie dello Stato Italiane, esporta il proprio ampio know-how tecnologico, operativo e ingegneristico, sviluppando progetti di mobilità, con un particolare focus in ambito ferroviario.

FS IN SPAGNA

L’apertura del mercato ferroviario iberico agli operatori privati ha consentito l’ingresso di Ilsa, il consorzio partecipato da Trenitalia e Air Nostrum che si è aggiudicato per 10 anni i servizi di Alta Velocità per i collegamenti giornalieri lungo le tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Un processo iniziato a novembre 2019 con l’assegnazione da parte di Adif, gestore dell’infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete Av, un’offerta seconda solo a Renfe, operatore nazionale spagnolo.



FS IN FRANCIA

Prima della Spagna il Frecciarossa 1000 è già arrivato in Francia. Grazie alla liberalizzazione regolata dal Quarto pacchetto ferroviario europeo, che ha aperto il mercato alla concorrenza, il 18 dicembre 2021 è divenuta una data storica per il trasporto ferroviario francese e continentale: Trenitalia, con la controllata Trenitalia France, ha battezzato la linea Milano-Parigi divenendo il primo operatore europeo a operare in territorio transalpino. Poco tempo dopo, il 5 aprile 2022, la società di trasporto passeggeri del Gruppo Fs ha inaugurato il primo collegamento Av completamente all’interno dell’Esagono, tra Parigi e Lione.



FS IN GRECIA

Nell’altro versante del Mediterraneo, il Gruppo Fs è attivo con Hellenic Train, la società direttamente controllata da Trenitalia dal 2017. Il primo luglio è stato presentato ad Atene, alla presenza dei ministri italiani e greci, il nuovo logo e nome della società ellenica. Poco prima, il 14 aprile è stato firmato ad Atene un contratto di servizio decennale (con possibile proroga di ulteriori 5 anni), per svolgere i servizi ferroviari passeggeri su tutte le linee greche e domenica 15 maggio gli Etr470 hanno iniziato a circolare lungo la tratta Atene-Salonicco. Il contratto, con un corrispettivo di 50 milioni di euro all’anno, prevede in programma investimenti sostanziali per migliorare e ammodernare in ottica green la flotta e riqualificare le stazioni, a partire da quelle della capitale e di Salonicco, con un sistema di mobilità elettrica a supporto del trasporto su ferro, per collegamenti di primo e ultimo miglio.



FS IN GRAN BRETAGNA

Trenitalia UK, la controllata di Trenitalia con sede a Londra, ha acquisito cinque anni fa la società Nxet (National Express Essex Thameside), che gestisce con il brand c2c (City to Coast) i collegamenti tra Londra e Shoeburyness, nella regione del South Essex. Alla fine del 2019 ha preso il via dalla stazione londinese di Euston il primo treno di Avanti West Coast, società controllata da Trenitalia al 30% e da FirstGroup al 70%. Il Gruppo Fs ha così rafforzato la presenza in Gran Bretagna, grazie alla concessione della gestione di una delle rotte su binari più importanti dell’isola, la Londra-Glasgow. A questa si aggiungeranno i servizi sulla nuova linea Av, denominata High speed 2, che unirà Londra, Birmingham e Manchester.



FS IN GERMANIA E OLANDA

Il Gruppo FS è presente in Germania tramite due controllate: Netinera Deutschland e TX Logistik. La prima, società che fa diretto riferimento a Trenitalia, è stata acquisita nel 2011 oggi è il secondo operatore del Tpl tedesco, attivo in particolare in ambito regionale. Tx Logistik, invece, è una delle più grandi imprese di trasporto merci su rotaia del Paese, oltre a essere operativa in Svizzera, Austria, Svezia e Danimarca, ed è controllata da Mercitalia Logistics, società del trasporto merci del Gruppo Fs. In Olanda il Gruppo è presente con Qbuzz, acquistata nel 2017 da Busitalia, società responsabile del trasporto su gomma per il Gruppo Fs. Qbuzz, terzo operatore del trasporto pubblico locale in Olanda, gestisce i servizi metropolitani su gomma e rotaia nelle aree di Utrecht e Groningen – Drenthe e DAV (Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), con un’offerta di autobus a basso impatto ambientale e di innovazione tecnologica nell’informazione alla clientela.