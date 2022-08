L'andamento del prezzo del gas piega le imprese. Allarme Confcommercio, rischio ecatombe

25 agosto 2022 a

a

a

Si impenna il prezzo del gas in Europa e sfonda il muro dei 300 euro al Megawattora (MWh). È così che i prezzi dei carburanti tornano a oscillare, facendo registrare aumenti: in particolare quello del diesel che supera la benzina. Uno scenario che preoccupa tutti, con i costi delle bollette dell'energia ormai insostenibili per famiglie e imprese, e che fa scattare l'allarme di Confcommercio, (la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), per il rischio di chiusura di 120mila imprese.

Crisi del gas, Italia nel mirino. Ft: "Campagna speculativa contro il debito"

Il gas sull'ottovolante al mercato di riferimento olandese ha toccato anche un picco di 318 euro al MWh. Si tratta di quotazioni con effetti sulle prossime bollette. Una preoccupazione che tocca tutti i settori. In base alle stime dell'Osservatorio energia di Confcommercio "non si arresta la corsa sfrenata dei prezzi delle materie prime energetiche e dell'inflazione, con il forte aumento di quest'ultima dovuto per l'80% proprio all'impennata del prezzo dell'energia"; questo si traduce in un dato: "Tra le imprese del terziario di mercato sono ben 120mila, all'incirca, quelle a rischio chiusura da qui ai primi sei mesi del 2023", pari a "370mila posti di lavoro in bilico". I più esposti - spiega l'analisi di Confcommercio - sono il commercio al dettaglio (in particolare la media e grande distribuzione alimentare che a luglio ha visto quintuplicare le bollette di luce e gas), la ristorazione e gli alberghi che hanno avuto aumenti tripli rispetto a luglio 2021, i trasporti che oltre al caro carburanti (+30-35%) si trovano ora a dover fermare i mezzi a gas metano per i rincari della materia prima.

Italia in pre-allerta sul gas. Quando scattano i razionamenti: il piano del governo

La spesa in energia per il terziario nel 2022 ammonterà a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2021 e più del doppio rispetto al 2019 (14,9 miliardi) sottolinea Confcommercio. Secondo Carlo Sangalli, presidente della confederazione delle imprese, si tratta della "vera emergenza. Il nuovo governo dovrà dare risposte immediate accelerando soprattutto su Recovery fund energetico europeo e sulla fissazione di un tetto al prezzo del gas". Intanto tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il prezzo del diesel supera quello della benzina - rileva l'analisi di 'Quotidiano energia' - la media nazionale della benzina, in modalità self service, è infatti a 1,766 euro al litro, mentre il prezzo medio praticato del diesel in self è 1,787 euro al litro.