Le Borse di oggi, Piazza Affari crolla. La crisi di governo fa volare lo spread

La crisi di governo fa crollare la Borsa di Milano. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi hanno avuto un evidente effetto domino sulla situazione dei mercati italiani. C’è da premettere, tuttavia, che il calo si è registrato in tutte le Borse europee, dovuto in particolare all’attesa del rialzo dei tassi e dello scudo anti-spread da parte della Bce. Piazza Affari, tra tutte, si è aggiudicata inevitabilmente la maglia nera, con un decremento di 2,2 punti percentuali, rispetto alle flessioni di Francoforte (-0,8%), Parigi e Londra (-0,4%) e Madrid (-0,3%).

L’influenza del premier italiano sull’economia mondiale ha determinato questa mini-crisi dei mercati. Una tesi sostenuta dagli analisti di Bestinver: “Noi pensiamo che i mercati stessero prezzando ciò che è accaduto, non tanto per le elezioni anticipate quanto per l'estromissione del professionista italiano più stimato per ragioni irrilevanti, infantili ed egoistiche”. L’apprensione è palpabile anche per quel che riguarda lo Spread, che ha raggiunto quota 232 punti con un rendimento del 3,7% circa. A completare il quadro sconfortante dello scenario europeo, anche sul versante del cambio valutario l’euro ha perso leggermente il suo potere d’acquisto nei confronti del dollaro (1,01886).