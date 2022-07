Carburanti, giù i prezzi: gli italiani rivedono la cifra "1" ma solo per il diesel. "Andamento in discesa"

13 luglio 2022 a

Gli italiani rivedono la cifra uno davanti al prezzo del carburante, almeno del diesel. I prezzi cominciano a scendere, infatti, con il gasolio che al self service torna sotto i 2 euro al litro. A fotografare l'andamento dei listini al distributore è Quotidiano Energia che ha analizzato, come di consueto, i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo economico. Ancora superiore ai due euro il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self.

Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con un marcato segno meno su benzina e diesel, le compagnie rivedono oggi al ribasso i prezzi raccomandati. Eni scende di 1 cent su entrambi i carburanti, Tamoil di 2 cent solo sul diesel e Q8 di 1 cent sulla benzina e 2 cent sul diesel. I prezzi praticati sul territorio - viene spiegato da QE - "in attesa di recepire i nuovi interventi, mostrano un lieve andamento in discesa sull’onda dei movimenti della scorsa settimana".

In particolare il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,017 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è 1,973 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con servizio, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,160 euro al litro; la media del diesel servito è 2,118 euro al litro.

E gli altri carburanti? I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,829 a 0,848 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,002 e 2,264 al kg. Sulle cifre c'è ancora l'effetto dei tagli voluti dal governo, prorogato fino alla prima decade di agosto. Dal 9 agosto in poi, dunque, i prezzi torneranno liberi da sconti.

