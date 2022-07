Mese nero per il mercato dell'auto. Poche vendite e incentivi esauriti

Leonardo Ventura 02 luglio 2022 a

a

a

Anche a giugno il mercato dell'auto conferma una flessione a due cifre (-15%), attestandosi sulla stessa variazione negativa già registrata a maggio (-15,1%). «Gli incentivi all'acquisto per le vetture a zero e a basse emissioni (elettriche, ibride plug-in ed endotermiche a basso impatto), entrati in vigore nella seconda parte del mese scorso, sono già esauriti per la fascia 61-135 g/Km di CO2, dove si è concentrato il maggior numero di richieste», spiega Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica). Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le auto a benzina vedono il mercato di giugno ridursi del 17,8%, con una quota di mercato del 29,4%, mentre le diesel calano del 21,8% rispetto al sesto mese del 2021, con una quota del 20,5%. Nei primi sei mesi, le immatricolazioni di auto a benzina si riducono del 33,2% e quelle di auto diesel del 34,8%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 50,1% del mercato di giugno 2022. Le autovetture elettrificate rappresentano il 39,3% del mercato di giugno, in flessione del 9,2%, mentre nei primi sei mesi del 2022 hanno una quota del 42,2% e calano del 7,3%.

I dati choc: in Italia costa tutto di più. Prezzi triplicati e consumatori disperati

Tra queste, le ibride non ricaricabili si riducono del 9,3% nel mese e raggiungono il 29,2% di quota e nel cumulato sono in diminuzione del 6,6%. Le immatricolazioni di auto ricaricabili si riducono dell'8,9% e rappresentano il 10,1% del mercato (-9,9% e 9% di quota nel primo semestre 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,8% e diminuiscono del 12,3%, mentre le ibride plug-in si riducono del 5,6% e rappresentano il 5,3% del totale. In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di giugno le utilitarie e superutilitarie rappresentano il 34,8% del mercato, in calo del 25,8%.

Disastro Italia: l'unico paese Ue dove gli stipendi scendono invece di salire

Il modello più venduto è sempre Fiat Panda. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato del 10% a giugno e il loro mercato si riduce del 31% rispetto al sesto mese del 2021. I suv hanno una quota di mercato pari al 51,2% nel mese, in calo del 2,3%. Nel dettaglio, i Suv piccoli rappresentano il 24,4% del mercato del mese (-3,1% rispetto a giugno 2021), i suv compatti il 20,5% (+1,6%), i Suv medi il 5,2%, (-9,4%), mentre le vendite di Suv grandi sono l'1,1% del totale (-15,3%).

Pos obbligatorio per tutti: scattano le multe a commercianti e professionisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.