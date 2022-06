Riscatto della laurea gratis. La proposta dell'Inps sulle pensioni

Filippo Caleri 25 giugno 2022 a

Il dibattito sulle pensioni riprende vigore con una proposta deflagrante annunciata ieri dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha rilanciato l'idea del riscatto gratuito del periodo di studi universitari per la laurea. La sua idea è arrivata dal palco del Festival del Lavoro che si sta svolgendo a Bologna. «C'è da fare un intervento importante che ovviamente necessita di risorse importanti. È quello della copertura di quel periodo formativo su base contributiva in modo che si possa, come avviene in Germania, riscattare la laurea in modo gratuito. Ora abbiamo la possibilità light che è un passo avanti, si riscatta la laurea nel modello contributivo con 20-22mila euro. Riscattare la laurea vorrebbe dire incentivare i giovani a studiare».

Una possibilità che aprirebbe le porte all'uscita per tanti lavoratori che oggi non hanno anzianità sufficiente per ottenere la rendita. I corsi di laurea nel vecchio ordinamento sono basati su 4 e a volte 5 anni di studio. Così, posto che oggi, per ottenere l'assegno previdenziale sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi, l'aggiunta degli anni di studio consentirebbe di avere la pensione con 37 anni e 10 mesi (ovviamente non tenendo conto dell'aumento dell'aspettativa di vita). Uno sconto importante per molti occupati che hanno iniziato a lavorare subito dopo l'uscita universitaria. E ovviamente anche per tutti gli altri. Una norma che risponde a un criterio di uguaglianza di trattamento con altri paesi europei e che ha un senso se, si considera, che il percorso all'università corrisponde a una fase di formazione e avviamento al lavoro. Si tratta di una proposta ovviamente ma coincide con il ritorno in campo della Lega sul tema del superamento della Quota 102 a fine anno.

«In un momento di crisi che va capita, ingabbiare il mondo del lavoro e migliaia di italiani nella legge Fornero sarebbe una follia, noi stiamo lavorando per lasciare come opzione quota 41» ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo anche lui dal palco al Festival di Bologna.

