Ferrovie dello Stato, il nuovo piano industriale: 190 miliardi in 10 anni per il trasporto del futuro

Ferrovie delle Stato mette sul piatto 190 miliardi di euro per potenziare la mobilità ferroviaria nei prossimi 10 anni. Il dato è emerso stamattina, lunedì 16 maggio, durante la presentazione del piano industriale delle ferrovie dello stato valido fino al 2031. Una massa enorme di risorse che cambieranno il trasporto ferroviario con una visione sostenibile. La strategia di sviluppo prevede anche un nuovo assetto organizzativo delle società controllate che saranno messe sotto il cappello di quattro grandi poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano. In questa direzione anche la volontà dell’ad, Luigi Ferraris, di sfruttare gli enormi spazi a disposizione per l’autoproduzione energetica.

Nell’arco temporale del piano saranno investiti 1,6 miliardi di euro per portare la produzione totale di energia a 2,6 Terawatt grazie anche alla creazione di nuovi impianti rinnovabili che forniranno 2,6 Gigawatt. Obiettivo finale: produrre il 40% del fabbisogno conplessivo di energia del gruppo. Gli investimenti porteranno anche nuovi occupati: saranno assunte 40 mila nuove risorse. “La maggior parte negli anni ‘ 24,25 e 26” ha specificato Ferraris che punta anche sulla digitalizzazione. “Vogliamo portare il wi fi su tutti i 17 mila chilometri di rete e la fibra ottica nelle nostre 2200 stazioni”.

