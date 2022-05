Stasera Italia, l'aumento del costo delle materie prime è un disastro: progetti per il Pnrr tutti fermi

13 maggio 2022 a

a

a

Matteo Ricci denuncia un grave allarme per l’economia italiana e per l’attuazione dei progetti del Pnrr. Il sindaco di Pesaro, nonché coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, è ospite in collegamento nella puntata del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e mette in evidenza la situazione nera per i lavori per il futuro del Paese: “Il problema che è emerso prepotentemente nelle ultime settimane e che abbiamo denunciato qualche giorno fa alla Camera con il ministro Gelmini è quello che l’aumento dei costi delle materie prime non ci sta facendo trovare le imprese. Da una parte tutti i progetti sono aumentati almeno del 20-30% come costi e dall’altra c’è un sistema di bonus fiscali sulla casa che io ho sempre sostenuto, ma che in questo momento è drogato”.

Schizza il prezzo degli alimenti, aumenti del 12,7 per cento. Quali prodotti sono più cari

“Il combinato disposto di questi due fattori - segnala Ricci - non ci fa trovare le imprese, abbiamo cominciato a fare i primi bandi, da Milano, passando per Bologna, fino a Napoli, e spesso e volentieri le gare vanno deserte oppure le imprese che si presentano non firmano il contratto, perché sono spaventate dal fare lavori pubblici e sono invece fortemente incentivate a stare nell’edilizia privata perché i margini con il superbonus al 110% sono ovviamente elevati”.

Matteo Ricci: "L'aumento dei costi delle materie prime non ci sta facendo trovare le imprese per lavorare ai progetti"#StaseraItalia pic.twitter.com/bCbFVzzoLj — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 13, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.