Bancomat, Pos e carte di credito fuori servizio in tutta Italia: prelievi bloccati, cosa succede

15 aprile 2022 a

a

a

Carrelli della spesa pieni fermi alla cassa. File davanti ai bancomat. L'Italia si è svegliata senza la possibilità di pagare con i bancomat e le carte di credito. Non solo i Pos fuori uso ma anche gli sportelli per prelevare contanti sono in tilt. I disservizi sulle piattaforme di pagamento per le carte di debito e di credito e sui Pos sono rilevati in tutta Italia. Numerose sono le segnalazioni su Twitter con hashtag bancomat.

In calo l'uso del contante, sempre più usate le carte di pagamento

Sul sito downdetector.com, che rileva il malfunzionamento dei siti internet, in cima alla lista delle segnalazioni ci sono i più grandi istituti bancari del Paese, dunque quelli con la maggiore emissione di strumenti di pagamento digitale. Le cause dei disservizi non sono ancora state chiarite e sono in corso accertamenti.

Ritorna il Cashback, ma niente più scontrini e ricevute: ecco come funzionerà il rimborso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.