Ecco come il Pnrr può rilanciare il Mezzogiorno

Economia e fondi europei

26 marzo 2022 a

a

a

Giovedi scorso, si è tenuta presso la sede di Confindustria Catania, dalle 14,30 alle 17,30, nella Sala conferenze di Confindustria, la tavola rotonda «Pnrr , scelte di sistema per la ripartenza. Nuovi scenari e valutazioni sugli strumenti operativi. Strategie selettive ed elementi di Geopolitica» organizzata dall’avvocato Giuseppe Cavuoti e il suo GC Network e dal presidente di Confindustria Catania, dott. Antonel- lo Biriaco. All’evento hanno collabora- to anche il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, la Scuola Forense V.e. Orlando, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Catania, il Sole 24 Ore, La Fondazione Bellisario e la Fondazione De Gasperi.

P.A., Brunetta “Il Pnrr grande catalizzatore delle riforme”

L’evento si è svolto con una formula dialogativa ibrida, utilizzando tecniche tipiche degli hackaton, in cui esperti, manager, professionisti, Istituzioni e imprese si sono confrontati all’interno di Tavoli di discussione focalizzati sulle missioni del Pnrr in ottica Paese. Sono state analizzate le nuove traiettorie di geopolitica, conseguenza della crisi tra la Russia e l’Ucraina. Una contingenza che impone la riflessione sulla necessità di riscrivere il Pnrr tenendo conto delle nuove prospettive delle politiche energetiche.

GC Network guarda con estremo favo- re a queste iniziative che consolidano sul territorio la conoscenza e la nuova «cultura» relativa ai nuovi strumenti. Il gruppo è operativo e in stretto con- tatto con Maeci (Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale) su diverse priorità: i blocchi all’export per le sanzioni; la carenza di approvvigionamento di materie prime critiche; l’abnorme incremento dei costi dell’energia; l’assistenza alle imprese sui chiarimenti dell’impianto sanzionatorio. A tal proposito il Maeci ha istituito una unità di crisi per le imprese che hanno criticità legate al conflit- to ([email protected]). Nell’incontro insieme a Simest e Sace ma anche altre realtà qualificate del mercato domestico (come la Sinloc spa) si sono affrontate anche le necessità che Bruxelles valuti misure di finanza ad hoc che siano mix rafforzati di credito agevolato e del fondo perduto.

