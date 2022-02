Il Pnrr e la Regione Lazio. Oggi il focus è on line

Il piano europeo

Si svolge oggi dalle 14.30 alle 17.30, in modalità WEBINAR ONLINE, l’evento “PNRR: quali e quante risorse avranno ricadute nella Regione Lazio?”, un incontro con esperti e istituzioni, organizzato dall’Avv. Giuseppe Cavuoti (nella foto) fondatore di GC Network e dal Vicepresidente dott. Massimo Pelosi di Legacoop Lazio, e per fare il punto su riforme e risorse del PNRR che potranno interessare la Regione Lazio. L’iniziativa nasce dall’intuizione degli organizzatori di come la Regione Lazio e Roma Capitale siano istituzioni centrali per l'applicazione del PNRR. Saranno infatti presenti queste ed altre istituzioni con i rappresentanti di più alto profilo.

Obiettivo dell’incontro è fare il punto sul PNRR individuando quali e quante risorse e quali e quante riforme ricadranno sul sistema sociale e economico della Regione Lazio. Saranno coinvolte nella discussione e nel confronto in primis le più importanti istituzioni della regione (Regione Lazio e Roma Capitale) e i parlamentari del territorio. Inoltre daranno il loro contributo di conoscenza anche professionisti che da mesi si stanno occupando di PNRR.

L’incontro sarà diviso in quattro sessioni con un intervento di apertura per ogni sessione e un dibattito tra i partecipanti alla sessione organizzata a modo di tavola rotonda: PNRR e Regione Lazio- PNRR e Roma Capitale- PNRR e sistema infrastrutturale regionale- PNRR e sostenibilità

