Atreju 2021, Giorgia Meloni contro Ue e Draghi: “Basta tasse sulla casa, colpiamo le occupazioni abusive”

"Una delle nostre priorità e difendere la casa” annuncia Giorgia Meloni dal palco di Atreju 2021. E' l'ultimo giorno della manifestazione di Fratelli d'Italia in piazza Risorgimento e la leader del partito chiude la kermesse.

“Difendere la casa da patrimoniali, dall’assurda normativa europea che vuole vincolarla alla classe energetica - sottolinea la Meloni - Ma anche difenderla dalle intrusioni e dalle occupazioni”. Da qui, un passaggio economico. “Le tasse sono belle a sinistra per alimentare i soliti circuiti. Ma l’Italia ha bisogno di una solida riduzione fiscale, per creare lavoro. Serve un fondo per riqualificare chi ha perso lavoro a causa della pandemia. E uno stato giusto non abbandona queste persone alla paghetta del reddito di cittadinanza. Noi possiamo dire che non abbiamo mai votato per istituire il reddito di cittadinanza. È una vergogna che lo Stato dia 780 euro a un ragazzo di 20 anni e e 280 euro ad un disabile. È diseducativo, perché lo Stato ha una enorme necessità dei piu giovani”.

Quanto alla manovra, accusa: “non serviva Mario Draghi per farla. Ci avevano detto che sarebbero piovuti miliardi, ma hanno mentito”. Le risorse del pnrr “sono soprattutto a debito. Stiamo spostando tutto il peso sulle prossime generazioni”.

