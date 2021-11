Variante Omicron, continua la folle corsa di Moderna in Borsa. "Per il vaccino alcuni mesi"

29 novembre 2021 a

a

a

Con la paura della variante Omicron che attanaglia i paesi europei, nonostante ancora non sia dimostrata una pericolosità maggiore rispetto alla Delta, le case farmaceutiche continuano la loro corsa in Borsa. Il titolo Moderna, la casa farmaceutica che insieme a Pfizer distribuisce i vaccini in Italia, continua a seguire la scia rialzista, dopo i forti guadagni riportati venerdì scorso a Wall Street, a seguito della notizia relativa al rinvenimento della variante sudafricana, ribattezzata poi Omicron. Le quotazioni balzano di oltre l’11% in premercato dopo essere volate del 20% nella seduta di venerdì. Nella giornata di domenica, il responsabile della divisione medica di Moderna Paul Burton ha detto che la società potrebbe riuscire a produrre un nuovo vaccino contro la variante Omicron entro l’inizio del 2022.

La variante Omicron fa paura, lo Speranza sudafricano regala soldi a chi si vaccina

Produrre il nuovo vaccino non sarà però una cosa velocissima. Tutt'altro. Potrebbero volerci mesi per distribuire un vaccino mirato su Omicron. Lo ha affermato l’amministratore delegato della casa farmaceutica, Stéphane Bancel, all’emittente Cnbc. Bancel ha spiegato che l’efficacia degli attuali vaccini contro la variante Omicron non è nota e che in due settimane sarà possibile fare chiarezza su questo aspetto. Venerdì Moderna aveva riferito di essere al lavoro per mettere a punto un booster apposito per la nuova variante. La casa farmaceutica sta anche sperimentando un maggiore dosaggio dell’attuale booster, il vaccino per la terza dose.

La variante Omicron era nota a luglio. E gli scienziati già lanciavano l'allarme su vaccini e reinfezioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.