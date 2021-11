La variante Omicron fa paura, lo Speranza sudafricano regala soldi a chi si vaccina: voucher e offerte speciali

28 novembre 2021 a

Con la variante Omicron che cresce e ha travalicato i confini in Sudafrica è tempo di offerte speciali per incentivare la vaccinazione anti Covid. Obiettivo del membro dell'Assemblea nazionale Joe Phaahla, il Roberto Speranza sudafricano, è vaccinare più over 50 possibile a colpi di voucher, ricchi premi e cotillons.

Le autorità sanitarie del Paese dell'Africa australe, hanno infatti lanciato una campagna dedicata a chi ha pià di 50 anni: "Vai a vaccinarti durante il mese di novembre e riceverai automaticamente un Vooma Voucher del valore di cento rand" si legge sul sito che il governo ha dedicato alle informazioni sul coronavirus. Se ci si fa iniettare una prima dose (non vale per la seconda...) si riceve un buono del valore di poco più di 5 euro al cambio attuale. Per farsi un'idea del costo della vita in Sudafrica, un litro di latte costa sui 15 rand mentre il voucher è da 100. Il tutto con una campagna di comunicazione che ricorda le offerte speciali di un supermercato o un concorso a premi.

Il buono arriva via sms e può essere speso entro 30 giorni in diverse catene di negozi. "Lo scopo dei voucher Vooma è garantire che il maggior numero di persone di età pari o superiore a 50 anni venga vaccinato prima della quarta ondata, poiché sono a maggior rischio di ammalarsi gravemente o di morire di Covid-19. Tre su cinque ultrasessantenni (62%) hanno ricevuto almeno una dose di vaccinazione. Se riusciamo ad avvicinarci a cinque su cinque entro la fine dell'anno, annienteremo la potenza della quarta ondata" spiega il governo sulla pagina dedicata ai buoni.

Secondo le stime a dicembre ci saranno 1,8 milioni di persone con più di 60 anni non vaccinate in Sudafrica e uno dei motivi è il costo dei trasporti, per questo arriva un aiuto economico agli over 50 che accetteranno di vaccinarsi con Johnson & Johnson o la prima dose Pfizer. Ma sono previste anche corse gratuite con Uber.

