Il bitcoin diventa più semplice per i piccoli investitori

18 ottobre 2021 a

a

a

Conto alla rovescia per il lancio negli Stati Uniti del primo Etf sui Bitcoin, che potrebbe arrivare sul mercato già da oggi. Un passo che avrebbe l’indubbio effetto di avvicinare le criptovalute all’investitore medio, che attraverso lo strumento degli Exchange Traded Funds sarebbe in grado di entrare su questo mercato, provocando un parallelo incremento delle quotazioni.

Proprio la prospettiva del vicino via libera all’Etf, riferiscono gli analisti, è stato alla base del rialzo dei Bitcoin nelle ultime sedute, fino a oltre la soglia dei 62mila dollari. Si tratta di un livello vicinissimo al massimo storico di 64.896 dollari, stabilito nell’aprile scorso. L’Etf in rampa di lancio è il «ProShares Bitcoin Strategy», studiato da ProShares, gruppo attivo dal 2006 che offre circa 130 di questi strumenti, coprendo i vari settori di mercato. L’ipotesi di un via libera è rafforzato da un tweet «prudenziale» diffuso dalla Sec venerdì scorso: «Prima di investire in un fondo che detiene contratti futures di bitcoin assicuratevi di pesare attentamente i potenziali rischi e benefici».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.