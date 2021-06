Il Bitcoin diventa moneta ufficiale: El Salvador primo paese al mondo ad approvarla

09 giugno 2021 a

El Salvador è il primo paese al mondo a dare corso legale al bitcoin. Il Congresso del Paese ha votato a favore della proposta di legge del presidente Nayib Bukele di adottare il bitcoin a livello nazionale. Sessantadue membri della legislatura hanno votato a favore del disegno di legge, con 19 contrari e tre astenuti. Il disegno di legge imporrà a tutte le aziende di accettare bitcoin per l’acquisto di beni o servizi. Il governo fornirà comunque sostegno alle realtà che non sono disposte ad assumersi il rischio di una criptovaluta volatile.

Nonostante notizie e aggiornamenti "degni di nota" su bitcoin e altre criptovalute "sembra esserci una significativa incertezza in gioco". Lo spiega a LaPresse Simon Peters, market analyst di eToro, commentando in particolare la legalizzazione dei bitcoin da parte di El Salvador. "Al di là del semplice prezzo - spiega - la domanda di transazioni e settlement (prezzo che costituisce la base di riferimento per il calcolo dei guadagni e delle perdite di un contratto derivato ndr) è diminuita considerevolmente".

Secondo l’esperto "quasi tutte le metriche di attività della catena indicano un grande declino dai massimi di tutti i tempi all’inizio dell’anno. Per gli investitori le basi devono rimanere le stesse: ignorare il rumore. Fate la vostra ricerca, capite in cosa state investendo e non investite più di quanto potete permettervi di perdere".

